Il Fatto e la grande paura di Salvini | «Vogliono colpirmi come sta facendo Di Maio con Conte»

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha paura di fare la fine di Giuseppe Conte. Ovvero di finire all'angolo nel suo partito. Lo racconta oggi un retroscena del Fatto Quotidiano a firma di Giacomo Salvini, che segnala la doppia preoccupazione del Capitano. Ovvero quella per i risultati dei ballottaggi in arrivo lunedì. E per l'esito delle indagini sul Metropol in cui sono coinvolti uomini a lui vicini. Da Gianluca Savoini a Gianluca Meranda fino ad Alessandro Vannucci. A inizio luglio la procura dovrebbe chiudere il fascicolo. Se chiedesse il rinvio a giudizio, per via Bellerio si metterebbe piuttosto male. Tanto che da quelle parte, fa sapere il quotidiano, c'è già chi usa la parola «complotto». Anche se i governisti Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti hanno accettato di non criticare apertamente il ...

