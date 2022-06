Il down di Cloudflare ha mandato internet nel caos. Problema risolto dopo circa 1 ora e 20 minuti (Di martedì 21 giugno 2022) Quanto internet possa essere fragile lo dimostra il Cloudflare down di oggi, 21 giugno. Sin dalla prima mattinata di oggi (ora italiana) una delle più grandi CDN a livello planetario sta riscontrando dei problemi che, di conseguenza, hanno avuto un riflesso su tutti i partner che utilizzano i suoi servizi. Il Problema è stato preso in carica da Cloudflare e sta per essere analizzato dagli operatori specializzati. Le prime indicazioni sembrano procedere verso la direzione di un Problema di application programming interface (API): si tratta di quelle procedure che permettono ai software di comunicare tra di loro. Il resto delle attività di Cloudflare non sembra avere problemi. Al momento, Cloudflare avrebbe individuato «un incidente P0 critico, intorno ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 giugno 2022) Quantopossa essere fragile lo dimostra ildi oggi, 21 giugno. Sin dalla prima mattinata di oggi (ora italiana) una delle più grandi CDN a livello planetario sta riscontrando dei problemi che, di conseguenza, hanno avuto un riflesso su tutti i partner che utilizzano i suoi servizi. Ilè stato preso in carica dae sta per essere analizzato dagli operatori specializzati. Le prime indicazioni sembrano procedere verso la direzione di undi application programming interface (API): si tratta di quelle procedure che permettono ai software di comunicare tra di loro. Il resto delle attività dinon sembra avere problemi. Al momento,avrebbe individuato «un incidente P0 critico, intorno ...

