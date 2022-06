I vini d'Abruzzo tra conferme e promesse (Di martedì 21 giugno 2022) Di strada nel mondo del vino di qualità l'Abruzzo ne ha fatta tanta da quando era una regione in cui si puntava solo a un prodotto sfuso senza andar troppo per il sottile. Poi, da una quindicina di anni o poco più, nelle cantine è iniziata una rivoluzione di qualità e sono arrivate produzioni più controllate - meno quantità, più qualità - e accanto a Montepulciano e Trebbiamo sono stati riscoperti Passerina, Pecorino e, ultimamente la Cococciola. A oggi quella «rivoluzione» - portata avanti da giovani vignaioli che di ritorno da fuori dove erano andati a studiare hanno preso in mano le aziende di famiglia - pare però debba essere ancora completata del tutto. È l'impressione che arriva dalla presentazione a Vasto delle nuove annate dei vini abruzzesi, 335 etichette in degustazione a palazzo D'Avalos, splendida dimora nobiliare oggi trasformata in museo e ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Di strada nel mondo del vino di qualità l'ne ha fatta tanta da quando era una regione in cui si puntava solo a un prodotto sfuso senza andar troppo per il sottile. Poi, da una quindicina di anni o poco più, nelle cantine è iniziata una rivoluzione di qualità e sono arrivate produzioni più controllate - meno quantità, più qualità - e accanto a Montepulciano e Trebbiamo sono stati riscoperti Passerina, Pecorino e, ultimamente la Cococciola. A oggi quella «rivoluzione» - portata avanti da giovani vignaioli che di ritorno da fuori dove erano andati a studiare hanno preso in mano le aziende di famiglia - pare però debba essere ancora completata del tutto. È l'impressione che arriva dalla presentazione a Vasto delle nuove annate deiabruzzesi, 335 etichette in degustazione a palazzo D'Avalos, splendida dimora nobiliare oggi trasformata in museo e ...

Pubblicità

paolozappitelli : I vini d'Abruzzo tra conferme e promesse - tempoweb : I vini d'Abruzzo tra conferme e promesse #abruzzo #passerina #cococcioa #montepulciano #cerasuolo #vino #vini… - SusanaAlonso8 : I vini d’Abruzzo si riorganizzano e guardano al modello francese @sole24ore - toninocolasante : @Larabrusi Tuo suocero ha ragione,il ?? Montepulciano d'Abruzzo è il ?? come vino,pensa che tutte le migliori etichet… - Wolftour : EVENTO GRATUITO Per tutti gli amanti dell’Abruzzo. Walking Meeting 'Transumanza e Via ad Salinas' con Wolftour disc… -