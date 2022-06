(Di martedì 21 giugno 2022) Gli al-e lostanno usando Facebook e altrinetwork per diffonderereligioso, aumentare il numero dei loro seguaci e trasmettere i loro messaggi inorientale, con il Kenya al centro della loro attenzione. I ricercatori dell'Institute for Strategic Dialogue (ISD) hanno condotto un'indagine biennale sull'ecosistema dei media online di al-e delloin, analizzando il ruolo delle testate giornalistiche "indipendenti" e le loro intersezioni con centinaia di reti di profili di amplificatori su Facebook collegati a una serie di pagine centrali che si identificano come «media» oppure «personalità dei media» operanti in somalo, ...

Gli al-Shabaab somali e lo Stato Islamico diffondono l'odio in Africa via social

Gli al-Shabaab somali e lo Stato Islamico diffondono l'odio in Africa via social Gli al-Shabaab somali e lo Stato Islamico stanno usando Facebook e altri social network per diffondere l'odio religioso, aumentare il numero dei loro seguaci e trasmettere i loro messaggi in Africa or ...Tra gennaio e giugno il numero di bambini ricoverati per malnutrizione in Somalia è raddoppiato e metà della popolazione soffre la fame.