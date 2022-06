Pubblicità

ANSA_Legalita : Frodi su accise, Gdf confisca beni per 5 mln a imprenditore. Inchiesta Procura Catania anche su violazioni tributar… - SkyTG24 : Catania, frodi su accise: confisca beni per 5 milioni a imprenditore -

Agenzia ANSA

... originario di Milano e residente nella provincia etnea, più volte indagato per violazioni tributarie e commissione dinel settore delle. Al centro del provvedimento, richiesto dalla ...... che ha accolto al suo interno il decreto 38 del 2022 sulle misure urgenti in materia die ... comma 4, del Decreto Rilancio , in tema di contrasto alle. Le imprese beneficiarie devono ... Frodi su accise, Gdf confisca beni per 5 mln a imprenditore - Cronaca Il provvedimento nei confronti dell'uomo, originario di Milano, riguarda tre aziende del ramo carburanti e trasporto merci ...Beni per complessivi 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Catania all'imprenditore Alessio Primo Tirendi, originario di Milano e residente nella provincia etnea, più vol ...