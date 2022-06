' Fra poco insieme' | Tacconi e il toccante messaggio scritto ai figli

Pubblicità

chimonsta : no raga ve lo dico sto prendendo Yonghoon che parte al militare malissimo fra poco scoppio in lacrime io sono una o… - telodogratis : Stefano Tacconi scrive biglietto a moglie e figli: “Fra poco insieme” - ChiaraPottini : RT @TgrRaiPiemonte: 'Dai, fra poco insieme', il messaggio scritto di proprio pugno da Stefano #Tacconi alla famiglia. Prosegue la riabilit… - fisco24_info : Stefano Tacconi scrive biglietto a moglie e figli: 'Fra poco insieme': (Adnkronos) - L'ex portiere della Juve è ric… - CorriereUmbria : Segnali incoraggianti da Stefano Tacconi che scrive al figlio Andrea: 'Dai, fra poco insieme' #tacconi… -

"Scritto da papà: 'Dai,insieme'. Meraviglioso", ha rivelato nel post Andrea Tacconi.... ne sono stati effettuatimeno di 300mila, ma con un tasso di positività che sale ancora al 21,... In aumento, però, anche il numero dei tamponi effettuati: sono stati processati in totale,...Arrivano novità incoraggianti sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi , colpito da un'emorragia cerebrale alla fine di aprile e da ...(Adnkronos) – “Scritto da papà: ‘Dai, fra poco insieme’. Meraviglioso”. Così su Facebook Andrea Tacconi, figlio dell’ex portiere della Juventus ricoverato ad Alessandria dal 23 aprile scorso in seguit ...