Pubblicità

venti4ore : Firenze, la proposta di legge salva centro storico. Nardella: «Limiti ad airbnb e ai mangifici» - aralibra : Sono stato splendidamente alla presentazione di Chic Nonna Firenze, la nuova impendibile proposta dello #chef Vito… - infoitinterno : Decoro, vivibilità e tutela dei centri storici: la proposta di legge parte da Firenze - infoitinterno : Vivibilità, decoro e identità dei centri storici: il sindaco di Firenze Nardella lancia la proposta di legge - infoitinterno : Firenze, presentata la proposta di legge per la salvaguardia dei centri storici -

Il sindaco di, Dario Nardella , vuole tutelare il centro storico. Il primo cittadino dilancia laper la ' legge salva centri storici ' presentata in Consiglio comunale. Una legge di iniziativa popolare che limiti gli affitti brevi turistici, blocchi i 'mangifici', ...Commenta per primo Luka Jovic vuole vestire la maglia della Fiorentina . Nonostante ladel Besiktas , il nazionale tedesco non è interessato perché ha un'unica destinazione in mente:. Lo riporta la Gazzetta dello Sport .(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - "Ringraziamo il sindaco Nardella per averci ... Condividiamo totalmente lo spirito e la 'ratio' della proposta che, come noto, si delinea attorno a quattro obbiettivi ...Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, vuole tutelare il centro storico. Il primo cittadino di Firenze lancia la proposta per la «legge salva centri storici» presentata in Consiglio comunale. Una ...