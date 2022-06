Fedez, Tananai e Mara Sattei, La dolce vita è disco d’oro (Di martedì 21 giugno 2022) La dolce vita, il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei è disco d’oro in sole due settimane La dolce vita, il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei per Columbia Records/Sony Music, dopo aver scalato tutte le classifiche diventando il brano più venduto e ascoltato, ha conquistato in sole due settimane il disco d’oro. La dolce vita, come si evince dal titolo stesso, conferma la cifra artistica dell’estate firmata Fedez. Un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani, ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 21 giugno 2022) La, il nuovo singolo diconin sole due settimane La, il nuovo singolo diconper Columbia Records/Sony Music, dopo aver scalato tutte le classifiche diventando il brano più venduto e ascoltato, ha conquistato in sole due settimane il. La, come si evince dal titolo stesso, conferma la cifra artistica dell’estate firmata. Un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani, ...

Pubblicità

tananai_fp : comunque ringrazio @Fedez per postare sempre foto e video di tananai ?????? - FrancescoPaladi : Fedez, Tananai, Mara Sattei - LA DOLCE VITA (Official Video) - GammaStereoRoma : Fedez, Tananai & Mara Sattei - La Dolce Vita - me_medesima_io : RT @_annaARM: Io invidiosa totale della Vitto circondata da Luis, Rkomi e Tananai #fedez #chiaraferragni @Fedez - Jes912 : RT @nonfraledonne: La storia di Fedez con Tananai che appare alla porta onestamente se vuole venire a fare da babysitter anche a me può cam… -