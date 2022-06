Estrazione del Lotto di Oggi: i numeri vincenti di Martedì 21 Giugno 2022 (Di martedì 21 giugno 2022) Estrazioni del Lotto di Martedì 21 Giugno 2022 Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 65 (95) 43 (75) 13 (73) 33 (70) 18 (68) Cagliari: 15 (137) 77 (103) 18 (99) 63 (57) 56 (51) Firenze: 81 (70) 86 (61) 76 (61) 26 (55) 84 (51) Genova: 38 (70) 52 (56) 14 (53) 24 (51) 21 (51) Milano: 59 (83) 42 (69) 68 (65) 45 (63) 79 (58) Napoli: 87 (63) 80 (57) 81 (56) 53 (52) 40 (51) Palermo: 66 (68) 48 (68) 57 (62) 75 (58) 11 (57) Roma: 13 (78) 16 (74) 35 (65) 12 (60) 26 (59) Torino: 58 (122) 75 (76) 14 (74) 37 (70) ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 giugno 2022) Estrazioni deldi21Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 65 (95) 43 (75) 13 (73) 33 (70) 18 (68) Cagliari: 15 (137) 77 (103) 18 (99) 63 (57) 56 (51) Firenze: 81 (70) 86 (61) 76 (61) 26 (55) 84 (51) Genova: 38 (70) 52 (56) 14 (53) 24 (51) 21 (51) Milano: 59 (83) 42 (69) 68 (65) 45 (63) 79 (58) Napoli: 87 (63) 80 (57) 81 (56) 53 (52) 40 (51) Palermo: 66 (68) 48 (68) 57 (62) 75 (58) 11 (57) Roma: 13 (78) 16 (74) 35 (65) 12 (60) 26 (59) Torino: 58 (122) 75 (76) 14 (74) 37 (70) ...

