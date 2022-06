«Essere Gerry Scotti fa sco*are di più» (Di martedì 21 giugno 2022) Scotti e Fedez al momento della domanda di Fedez Essere Gerry Scotti fa scopare di più? E’ questa la domanda “ardita “che Fedez, nel corso del suo podcast Mucchio Selvaggio, ha rivolto a Gerry Scotti. Il conduttore familiare per eccellenza non si è tirato indietro e ha dato la sua risposta definitiva, in maniera lapidaria e seria: “Penso di sì”. Alla richiesta di argomentare ha dapprima nicchiato (forse perchè imbarazzato?) e poi ha spiegato: “C’è da dire che questa risposta valeva fino agli anni 90 poi dopo sono subentrati altri problemi… (ride, ndDM) Io venivo da fare il disc jockey nelle più grandi discoteche di Italia e d’Europa (…) Quella figura lì, quell’icona lì cuccava molto, la stessa radio ci ha aiutato molto. A Deejay Television non potendo possedere i Duran Duran, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 giugno 2022)e Fedez al momento della domanda di Fedezfa scopare di più? E’ questa la domanda “ardita “che Fedez, nel corso del suo podcast Mucchio Selvaggio, ha rivolto a. Il conduttore familiare per eccellenza non si è tirato indietro e ha dato la sua risposta definitiva, in maniera lapidaria e seria: “Penso di sì”. Alla richiesta di argomentare ha dapprima nicchiato (forse perchè imbarazzato?) e poi ha spiegato: “C’è da dire che questa risposta valeva fino agli anni 90 poi dopo sono subentrati altri problemi… (ride, ndDM) Io venivo da fare il disc jockey nelle più grandi discoteche di Italia e d’Europa (…) Quella figura lì, quell’icona lì cuccava molto, la stessa radio ci ha aiutato molto. A Deejay Television non potendo possedere i Duran Duran, ...

