Elon Musk | la figlia Vivian avvia la richiesta per il cambio di nome e genere

(Di martedì 21 giugno 2022) Dopo l'ok del tribunale potrà usare legalmente il cogdella madre e ilin cui s'identifica, quello femminile. Inoltre ha precisato che non ha nessun desiderio di essere associata al proprio padre biologico in ogni senso possibile

Pubblicità

repubblica : Usa, il figlio di Elon Musk vuole cambiare nome e genere - zazoomblog : Elon Musk: il figlio vuole cambiare nome e genere - #Musk: #figlio #vuole #cambiare #genere - test5f1798 : - vaneasimivrsa : RT @FrancoScarsell2: Uno dei figli di Elon Musk vuole cambiare nome e genere.Xavier,18 anni, vuole chiamarsi,Vivian Jenna Wilson,il cognome… - IliaVerrocchi : Usa, Alexandr Wang, 25 anni il nuovo Elon Musk e Jeff Bezos - -

Uno dei figli di, il 18enne Xavier, ha deciso di cambiare nome e genere e di tagliare ogni forma di legame con suo papà. A scriverlo è il noto sito di gossip a stelle e strisce 'Tmz', sempre ben informato ...Passando agli Altcoin, infine, DogeCoin viene scambiato per 0,06336 Dollari, il 6,23% in più di ieri e il 12,05% in più su base settimanale, probabilmente grazie al supporto di. Shiba Inu, ...Uno dei figli di Elon Musk ha iniziato la procedura per cambiare nome e genere. Anche con l’obiettivo di tagliare ogni rapporto con il padre. Lo riporta il sito di gossip Usa Tmz specificando che Xavi ...Dopo l'ok del tribunale potrà usare legalmente il cognome della madre e il genere in cui s'identifica, quello femminile. Inoltre ha precisato che non ha nessun desiderio di essere associata al proprio ...