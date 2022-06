Draghi in Aula e M5s verso la scissione, chi vince e chi perde? Segui la diretta con Peter Gomez (Di martedì 21 giugno 2022) Draghi in Aula e M5s verso la scissione, chi vince e chi perde? Alle 17.30 la diretta con Peter Gomez L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)ine M5sla, chie chi? Alle 17.30 laconL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

matteorenzi : L’Enews di oggi. Ci vediamo alle 15.30 in aula al senato per discutere di Ucraina e futuro insieme al premier Draghi - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente del Consiglio Mario Draghi nell'Aula del Senato per le comunicazioni in vista del prossimo… - DantiNicola : Inaccettabile è che anche dal PD si attacchi #Draghi sostenendo - a poche ore dall'ennesimo intervento del Premier… - robreg1 : RT @SperanzaDino: Sto assistendo al dibattito al senato ed avvilente vederee che razza di gentaglia è stata mandata in quell’aula a rappres… - Primula23244795 : RT @ilCoperchio: Parlamentari, quando in Aula parla il Sig. Mario Draghi, ricordatevi che siamo commissariati dall'Europa per colpa vostra.… -