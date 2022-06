Donna vittima di un raggiro Denunciato il truffatore online - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 21 giugno 2022) I Carabinieri di Poggibonsi hanno identificato e Denunciato il truffatore Truffatori online scatenati. Ne sa qualcosa la Donna di Poggibonsi a cui sono stati spillati diversi soldi con un raggiro. Il ... Leggi su lanazione (Di martedì 21 giugno 2022) I Carabinieri di Poggibonsi hanno identificato eilTruffatoriscatenati. Ne sa qualcosa ladi Poggibonsi a cui sono stati spillati diversi soldi con un. Il ...

Pubblicità

Open_gol : La vittima è una donna di 72 anni - CarloCalenda : Maria Elena è stata vittima di un linciaggio mediatico e giudiziario che non ha paragoni. Ed è accaduto perché è un… - AGTW_it : Una donna di 72 anni è stata uccisa dal marito di 76 a colpi di pistola in un condominio di via Mascagni, a #Roma.… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: La vittima è una donna di 72 anni - cronaca_di_ieri : 20/06/22 CAORLE - Morta una donna in spiaggia. Ha perso la vita la 71enne Graziella Dainese. Sul posto i carabin… -