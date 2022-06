De Maggio sicuro | “Simeone ha segnato più di Osimhen | con Spalletti fa un gol a partita”

(Di martedì 21 giugno 2022) Il Napoli sta pensando ad un attaccante per sostituire Andrea Petagna. L’attaccante ex Spal piace molto alla Sampdoria ed in generale ha molto mercato, anche se la valutazione di De Laurentiis è elevata. Ma le possibilità che Petagna vada via ci sono, ecco perché il Napoli ha sondato il terreno per Giovanni. L’attaccante del Verona nella stagione 2021/22 con gli scaligeri ha messo a segno ben 17 gol, a cui si aggiungono anche 6 assist. Insomma il Cholito a 26 anni sembra essere definitivamente cresciuto e pronto per una grande squadra. Dial Napoli ha parlato anche Valter Deche ha detto: “Se il club Di De Laurentiis dovesse decidersi e puntare sufarebbe sicuramente un grandissimo colpo. Sonoche con Lucianoallenatore potrebbe segnare ...

