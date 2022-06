Danilo può tornare in Spagna: la Juve trema ma l’offerta è importante (Di martedì 21 giugno 2022) La crescita di Danilo è stata chiara ed evidente a tutti, con il brasiliano che ha potuto dimostrare il proprio valore in Serie A. Fino a qualche anno fa erano in molti a non credere assolutamente nelle qualità del brasiliano Danilo, un giocatore che aveva sempre faticato e non poco all’interno dei vari campionati europei, se non per una buona apparizione iniziale con il Porto, ma con la Juventus è riuscito finalmente a ritornare sui suoi livelli che aveva fatto vedere in Brasile, con la Spagna che ora sembra interessata davvero a tutti gli effetti a poterlo riportare a casa dopo un’esperienza in chiaroscuro con il Real Madrid. Danilo Juventus (LaPresse)La cessione di Joao Cancelo è stata sicuramente molto dolorosa per la Juventus, ma fondamentale per ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 giugno 2022) La crescita diè stata chiara ed evidente a tutti, con il brasiliano che ha potuto dimostrare il proprio valore in Serie A. Fino a qualche anno fa erano in molti a non credere assolutamente nelle qualità del brasiliano, un giocatore che aveva sempre faticato e non poco all’interno dei vari campionati europei, se non per una buona apparizione iniziale con il Porto, ma con lantus è riuscito finalmente a risui suoi livelli che aveva fatto vedere in Brasile, con lache ora sembra interessata davvero a tutti gli effetti a poterlo riportare a casa dopo un’esperienza in chiaroscuro con il Real Madrid.ntus (LaPresse)La cessione di Joao Cancelo è stata sicuramente molto dolorosa per lantus, ma fondamentale per ...

