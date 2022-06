Crisi M5s, peggio non poteva andare: Conte confuso, striglia Di Maio dandogli ragione (Di martedì 21 giugno 2022) I Cinque Stelle non sono più il Movimento delle origini, ma un ircocervo in cui all'avventurismo rivoluzionario si è sovrapposta una guerra per fazioni, figlia di una evidente regressione politica, che ricalca usi e costumi di certi congressi di partito della Prima Repubblica aggiungendovi però anche i tratti grotteschi tipici delle maschere atellane che entravano in scena dopo le tragedie nell'antica Roma. E non si mischiano forse tragedia e farsa nell'ultima sceneggiata a cui è costretta ad assistere alla vigilia della risoluzione sul Consiglio europeo un'Italia stremata dagli effetti collaterali della guerra, dall'inflazione, dall'odioso dilemma fra libertà e aria condizionata, e ora perfino dalla siccità e dal Caronte africano in arrivo? Una premessa è però doverosa: il Paese dove quattro anni fa un elettore su quattro scelse di affidare il governo alla compagnia di giro allestita ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) I Cinque Stelle non sono più il Movimento delle origini, ma un ircocervo in cui all'avventurismo rivoluzionario si è sovrapposta una guerra per fazioni, figlia di una evidente regressione politica, che ricalca usi e costumi di certi congressi di partito della Prima Repubblica aggiungendovi però anche i tratti grotteschi tipici delle maschere atellane che entravano in scena dopo le tragedie nell'antica Roma. E non si mischiano forse tragedia e farsa nell'ultima sceneggiata a cui è costretta ad assistere alla vigilia della risoluzione sul Consiglio europeo un'Italia stremata dagli effetti collaterali della guerra, dall'inflazione, dall'odioso dilemma fra libertà e aria condizionata, e ora perfino dalla siccità e dal Caronte africano in arrivo? Una premessa è però doverosa: il Paese dove quattro anni fa un elettore su quattro scelse di affidare il governo alla compagnia di giro allestita ...

