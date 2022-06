Calciomercato Napoli: Mertens pronto a dimezzarsi lo stipendio? (Di martedì 21 giugno 2022) Le ultime sul futuro del belga Dopo settimane difficili, in cui Dries Mertens sembrava destinato a lasciare il Napoli alla scadenza del suo contratto, ora le parti sarebbero nuovamente vicine. Come riportato da Il Mattino, infatti, la voglia del belga di restare in azzurro sarebbe tanta e così avrebbe deciso di abbassare le sue pretese sull’ingaggio. Mertens sarebbe disposto a rinunciare a metà dello stipendio chiesto, circa 2 milioni, pur di sposare nuovamente la causa del Napoli. Le trattative, allora, sono pronte a ricominciare. Si allontana quindi l’ipotesi Lazio, che stava seguendo con attenzione la vicenda per regalare a Sarri il suo vecchio pupillo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Le ultime sul futuro del belga Dopo settimane difficili, in cui Driessembrava destinato a lasciare ilalla scadenza del suo contratto, ora le parti sarebbero nuovamente vicine. Come riportato da Il Mattino, infatti, la voglia del belga di restare in azzurro sarebbe tanta e così avrebbe deciso di abbassare le sue pretese sull’ingaggio.sarebbe disposto a rinunciare a metà dellochiesto, circa 2 milioni, pur di sposare nuovamente la causa del. Le trattative, allora, sono pronte a ricominciare. Si allontana quindi l’ipotesi Lazio, che stava seguendo con attenzione la vicenda per regalare a Sarri il suo vecchio pupillo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

