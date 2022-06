Calciomercato Lazio, per il colpo di Lotito c’è un problema da risolvere (Di martedì 21 giugno 2022) Claudio Lotito sta cercando di rinforzare la sua Lazio, ma il presidente deve risolvere un problema per un obiettivo di Calciomercato. La stagione appena conclusa non è stata affatto facile per la Lazio. Nel team capitolino, di fatto, è avvenuta un’autentica rivoluzione con l’avvicendamento in panchina tra Simone Inzaghi e Maurizio Sarri. I due tecnici Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 giugno 2022) Claudiosta cercando di rinforzare la sua, ma il presidente deveunper un obiettivo di. La stagione appena conclusa non è stata affatto facile per la. Nel team capitolino, di fatto, è avvenuta un’autentica rivoluzione con l’avvicendamento in panchina tra Simone Inzaghi e Maurizio Sarri. I due tecnici Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #SerieA | Marcos Antonio è sbarcato questa mattina a Roma, pronto per firmare con la @OfficialSSLazio… - DiMarzio : .#Calciomercato | La #Lazio si muove per #Carnesecchi - DiMarzio : #Lazio, #MarcosAntonio atteso domattina a #Roma: la conferma sui social del giocatore - infoitsport : Calciomercato Lazio, valutazioni su Audero: ma la Sampdoria spara alto - Insader_lazio : @ACMonza: fatta per l’arrivo di #Cragno dal @CagliariCalcio in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza ??#calciomercato -