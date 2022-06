Calcio giovanile: l’Ostiamare 2011 vince il Torneo Beppe Viola (Di martedì 21 giugno 2022) Ostia – Il derby del litorale e nella Champions League giovanile del Calcio laziale è andato all’Ostiamare. La squadra biancoViola vince il Beppe Viola Junior edizione 2022. Lo storico Torneo si è disputato ancora una volta e ha visto la partecipazione dei team giovanili più importanti. Una squadra targata talento e 2011 si è imposta sui cugini dell’Anzio per 3 a 1. Una partita dominata e con carattere. La Coppa arriva a Ostia e il risultato è prestigioso per la società lidense. (foto@OstiamareLidoCalcioSrl-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 giugno 2022) Ostia – Il derby del litorale e nella Champions Leaguedellaziale è andato al. La squadra biancoilJunior edizione 2022. Lo storicosi è disputato ancora una volta e ha visto la partecipazione dei team giovanili più importanti. Una squadra targata talento esi è imposta sui cugini dell’Anzio per 3 a 1. Una partita dominata e con carattere. La Coppa arriva a Ostia e il risultato è prestigioso per la società lidense. (foto@OstiamareLidoSrl-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

