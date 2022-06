Arriva «La casa di carta: Corea»: una nuova rapina ingegnosa è in atto (su Netflix) (Di martedì 21 giugno 2022) Mentre le due Coree tentano l’unificazione, una banda di rapinatori, guidata da Il Professore, vuole rubare il conio della nuova valuta nazionale. Una nuova rapina è in atto su Netflix: “La casa di carta: Corea” Arriva in streaming dal 24 giugno. Ecco perché è da non perdere. Foto Netflix. Ancora non sono andati in onda i primi episodi de La casa di carta: Corea, ma la serie di Netflix ha già ricevuto un apprezzamento importante. Alvaro Morte, che nella serie originale interpreta Il Professore, si è detto entusiasta del progetto. «Ho visto il trailer e penso che sia molto bello. I Coreani sanno come mettere in scena ... Leggi su amica (Di martedì 21 giugno 2022) Mentre le due Coree tentano l’unificazione, una banda ditori, guidata da Il Professore, vuole rubare il conio dellavaluta nazionale. Unaè insu: “Ladiin streaming dal 24 giugno. Ecco perché è da non perdere. Foto. Ancora non sono andati in onda i primi episodi de Ladi, ma la serie diha già ricevuto un apprezzamento importante. Alvaro Morte, che nella serie originale interpreta Il Professore, si è detto entusiasta del progetto. «Ho visto il trailer e penso che sia molto bello. Ini sanno come mettere in scena ...

