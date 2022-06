Arriva dagli Stati Uniti la cella solare più efficiente al mondo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 giugno 2022) Il National Renewable Energy Laboratory (NREL) del Dipartimento dell’Energia del Colorado ha stabilito un nuovo record di efficienza delle celle solari: 39,5%. Laa tripla giunzione è riuscita a stabilire questo record grazie ai miglioramenti apportati allo strato intermedio della, reso possibile grazie all’utilizzo di nuove tecniche per la costruzione di pozzi quantici. Il risultato è stato raggiunto in condizioni standard di illuminazione globale a 1 sole. L’unità di misura 1 sole è semplicemente un modo standardizzato per misurare una quantità fissa di lucee, grazie alla nuova, quasi il 40% può ora essere convertito in elettricità. La nuovaSul mercato esistono diversi tipi di celle solari. Il ...