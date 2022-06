Ultime Notizie – Broker Bochicchio, si aspetta certificato morte: rinviato processo (Di lunedì 20 giugno 2022) E’ stato rinviato il processo a carico del Broker Massimo Bochicchio in attesa di acquisire il certificato di morte dopo l’incidente in via Salaria a Roma mentre era in sella alla sua moto. I giudici della settima sezione penale del Tribunale di Roma, davanti ai quali era in corso il procedimento che vedeva Bochicchio imputato per riciclaggio e abusiva attività finanziaria, hanno disposto il rinvio in attesa dell’atto formale di riconoscimento della salma. “Abbiamo appreso da fonti aperte della morte dell’imputato Bochicchio, e non essendo stato depositato formalmente il certificato di morte, considerati i tempi necessari, è opportuno disporre un rinvio a settembre” ha detto il giudice. “La famiglia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) E’ statoila carico delMassimoin attesa di acquisire ildidopo l’incidente in via Salaria a Roma mentre era in sella alla sua moto. I giudici della settima sezione penale del Tribunale di Roma, davanti ai quali era in corso il procedimento che vedevaimputato per riciclaggio e abusiva attività finanziaria, hanno disposto il rinvio in attesa dell’atto formale di riconoscimento della salma. “Abbiamo appreso da fonti aperte delladell’imputato, e non essendo stato depositato formalmente ildi, considerati i tempi necessari, è opportuno disporre un rinvio a settembre” ha detto il giudice. “La famiglia ...

