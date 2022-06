Ultime Notizie – Armi all’Ucraina, riunione maggioranza-governo – Adnkronos.com (Di lunedì 20 giugno 2022) È iniziata la riunione maggioranza-governo sulla risoluzione per le comunicazioni del premier Mario Draghi. Sul tavolo l’ultimo punto che era stato accantonato negli incontri dei giorni scorsi, quello delle Armi all’Ucraina. Anche se al momento, anche dopo la nota del consiglio nazionale M5S, il nodo si è spostato sulle richiesta grillina di un maggiore coinvolgimento del Parlamento. La mediazione ora, a quanto si riferisce, ruota attorno a questo punto fermo restando, si fa notare, che non può passare l’idea di un ‘commissariamento’ del governo da parte delle Camere. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) È iniziata lasulla risoluzione per le comunicazioni del premier Mario Draghi. Sul tavolo l’ultimo punto che era stato accantonato negli incontri dei giorni scorsi, quello delle. Anche se al momento, anche dopo la nota del consiglio nazionale M5S, il nodo si è spostato sulle richiesta grillina di un maggiore coinvolgimento del Parlamento. La mediazione ora, a quanto si riferisce, ruota attorno a questo punto fermo restando, si fa notare, che non può passare l’idea di un ‘commissariamento’ delda parte delle Camere., ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio nazionale del M5s, riunito on line e convocato per discutere le ultime dichiarazioni del minist… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - VesuvioLive : Pizzaioli napoletani contro i prezzi di Briatore: “Bastano pochi euro per una Margherita di qualità” - ginugiola : RT @TuttoSuMilano: 'SCEMPIO IN PIAZZALE ACCURSIO TAGLIATI GLI ALBERI INTORNO AL POLIGONO' - - fracaruc : RT @IlZebraapois: 'Ucraina ultime notizie. Cina: Russia primo fornitore di greggio, scavalcata l’Arabia Saudita'. Il Sole 24 ORE Entrambe… -