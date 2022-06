Ucraina | intelligence Gb | ' aeronautica russa poco efficiente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - L'aviazioneha mostrato scarsi risultati dall'inizio della guerra in. Lo ha scritto su Twitter il ministero della Difesa britannico, citando dati di. "A tutt'oggi - riferisce - l'aviazioneha mostrato scarsi risultati. L'incapacità di fornire costantemente la superiorità aerea è uno dei fattori più importanti. Per questo la campagnaha progressi molto limitati". "Sebbene la Russia abbia un elenco impressionante di aerei militari moderni e pronti per il combattimento, la suanon è quasi certamente riuscita a sviluppare le competenze di cui ha bisogno. Ciò ha portato a un impiego maggiore del previsto di forze di terra e di missili da crociera, che probabilmente saranno presto esauriti".