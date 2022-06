Sfida social per sedurre ragazze sovrappeso, l’ira dei medici (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Una Sfida “sciagurata” e “gravissima”, che mette a rischio “la salute mentale delle vittime”. I medici della Societa’ italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob) condannano con fermezza la Sfida social chiamata ‘Boiler summer cup’, programmata (nonostante le proteste) per domani 21 giugno, e che prevede l’assegnazione di un punteggio ai partecipanti per varie fasi di ‘abbordaggio’ di ragazze sovrappeso, documentate con foto e video – fatte all’insaputa della vittima – con il massimo dei punti se il tentativo finisce a letto. Un’iniziativa basata sullo stigma contro le persone sovrappeso e obese che va contrastato in ogni modo, rimarcano gli specialisti della Sicob, che apriranno il 23 giugno il loro Congresso a Cagliari. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Una“sciagurata” e “gravissima”, che mette a rischio “la salute mentale delle vittime”. Idella Societa’ italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob) condannano con fermezza lachiamata ‘Boiler summer cup’, programmata (nonostante le proteste) per domani 21 giugno, e che prevede l’assegnazione di un punteggio ai partecipanti per varie fasi di ‘abbordaggio’ di, documentate con foto e video – fatte all’insaputa della vittima – con il massimo dei punti se il tentativo finisce a letto. Un’iniziativa basata sullo stigma contro le personee obese che va contrastato in ogni modo, rimarcano gli specialisti della Sicob, che apriranno il 23 giugno il loro Congresso a Cagliari. ...

