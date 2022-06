Sessa Aurunca | carabinieri in costume e ciabatte arrestano latitante della 167 in spiaggia

Pubblicità

TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Sessa Aurunca (Caserta). I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna (Napoli) hanno localizzato e arr… - reportdifesa : Sessa Aurunca (Caserta). I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna (Napoli) hanno localizzato… - rep_napoli : Latitante era al mare a Sessa Aurunca, arrestato [aggiornamento delle 08:14] - SkyTG24 : Latitante arrestato dai carabinieri in spiaggia a Sessa Aurunca - stranifattinews : Sessa Aurunca, carabinieri si travestono da bagnanti e arrestano in spiaggia il latitante napoletano Luigi Piscopo -

L'uomo accusato di far parte del gruppo camorristico della ...I militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna l'hanno bloccato mentre era in compagnia della sua famiglia in un lido che si trova in località Baia Azzurra, a, nel ...I carabinieri hanno arrestato il latitante L.P., 33 anni, originario di Arzano (Napoli), sfuggito a un blitz anticamorra dello scorso 25 aprile. I militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cist ...E’ stato arrestato dai carabinieri travestiti da bagnanti il latitante Luigi Piscopo, 33 anni , originario di Arzano (Napoli), sfuggito al blitz anticamorra ...