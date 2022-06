Roma, giallo sulla morte di Massimo Bochicchio: suicidio o vendetta? (Di lunedì 20 giugno 2022) È ancora avvolta nel ‘mistero’ la morte di Massimo Bochicchio, l’uomo morto ieri, in sella alla sua moto, in quello che sembrerebbe essere un incidente, che purtroppo ha avuto il peggiore degli epiloghi. Eppure, chi indaga non sta certo escludendo altre piste: dal malore alla vendetta. Massimo Bochiccio, infatti, era agli arresti domiciliari per riciclaggio e abusiva attività finanziaria (ma aveva un permesso) e martedì avrebbe avuto un’udienza per il processo che lo vedeva accusato di aver truffato anche alcuni vip e personaggi dello sport, come il calciatore Stephan El Shaarawy e gli allenatori Antonio Conte e Marcello Lippi. In tutto 34 persone avevano denunciato la truffa, superiore a 70 milioni di euro. Come è morto Massimo Bochicchio? C’è chi parla di incidente, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) È ancora avvolta nel ‘mistero’ ladi, l’uomo morto ieri, in sella alla sua moto, in quello che sembrerebbe essere un incidente, che purtroppo ha avuto il peggiore degli epiloghi. Eppure, chi indaga non sta certo escludendo altre piste: dal malore allaBochiccio, infatti, era agli arresti domiciliari per riciclaggio e abusiva attività finanziaria (ma aveva un permesso) e martedì avrebbe avuto un’udienza per il processo che lo vedeva accusato di aver truffato anche alcuni vip e personaggi dello sport, come il calciatore Stephan El Shaarawy e gli allenatori Antonio Conte e Marcello Lippi. In tutto 34 persone avevano denunciato la truffa, superiore a 70 milioni di euro. Come è morto? C’è chi parla di incidente, ...

