Rinnovo Mertens | c’è ancora distanza con il Napoli | ma attenzione ai colpi di scena | la situazione

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo il mancatodi capitan Lorenzo Insigne nella passata stagione, che ha firmato con il Toronto FC in MLS, ilpotrebbe perdere un’altra bandiera offensiva. Il contratto di Driescon la società di cui è il miglior marcatore della storia scade il 30 giugno e le trattative per ilprocedono a rilento, nonostante sembri che l’intenzione di entrambe le parti sia di continuare assieme. Dries(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Proprio delladella trattativa ha parlato Repubblica.it, specificando come le speranze per ilsianovive: il problema rimane latra richiesta e offerta, anche sevuole chiudere la carriera in ...