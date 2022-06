Real Madrid, Vinicius esclude l’addio: pronto il rinnovo (Di lunedì 20 giugno 2022) Vinicius esclude un possibile addio al Real Madrid. L’attaccante brasiliano è pronto a rinnovare il proprio contratto con i Blancos Vinicius è pronto a respingere tutte le offerte che possono arrivare in futuro, specialmente dal PSG. L’attaccante brasiliano, come riporta Fabrizio Romano, è infatti pronto a legarsi ancora a lungo al Real Madrid, con un rinnovo fino all’estate del 2027. Accordo raggiunto, la firma dovrebbe arrivare a giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022)un possibile addio al. L’attaccante brasiliano èa rinnovare il proprio contratto con i Blancosa respingere tutte le offerte che possono arrivare in futuro, specialmente dal PSG. L’attaccante brasiliano, come riporta Fabrizio Romano, è infattia legarsi ancora a lungo al, con unfino all’estate del 2027. Accordo raggiunto, la firma dovrebbe arrivare a giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GoalItalia : ??? 20 dicembre 2006 ?? Real Madrid-Recreativo Huelva 0-3 L'avevate rimossa? - gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dalla Spagna - Kroos ha deciso, non rinnoverà con il Real Madrid - marcodemo3 : @Interismore1908 L'ha strappato al Real Madrid? ???? -