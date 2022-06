Programmi TV di stasera, lunedì 20 giugno 2022. Su La7 parte la terza stagione di Yellowstone (Di lunedì 20 giugno 2022) Yellowstone - Kelly Reilly e Kevin Costner Rai1, ore 21.25: Wonder Film del 2017, di Stephen Chbosky, con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin. Prodotto in USA. Durata: 113 minuti. Trama: Auggie Pullman ha undici anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassù nessuno potrà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto “diverso”. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice. Wonder - Julia Roberts Rai2, ore 21.20: 9-1-1 Serie TV. 4×02 Da Soli Insieme: In seguito alla rottura della diga del Bacino di Hollywood, la città è minacciata da massicce colate di fango. Bobby, Hen e Eddie cercano di salvare degli escursionisti. 2×02 Il vulcano: Un’eruzione vulcanica particolarmente violenta semina ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 giugno 2022)- Kelly Reilly e Kevin Costner Rai1, ore 21.25: Wonder Film del 2017, di Stephen Chbosky, con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin. Prodotto in USA. Durata: 113 minuti. Trama: Auggie Pullman ha undici anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassù nessuno potrà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto “diverso”. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice. Wonder - Julia Roberts Rai2, ore 21.20: 9-1-1 Serie TV. 4×02 Da Soli Insieme: In seguito alla rottura della diga del Bacino di Hollywood, la città è minacciata da massicce colate di fango. Bobby, Hen e Eddie cercano di salvare degli escursionisti. 2×02 Il vulcano: Un’eruzione vulcanica particolarmente violenta semina ...

