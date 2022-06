Perché da alcune bottiglie di plastica non si staccano più i tappi (Di lunedì 20 giugno 2022) Come mai da alcune bottiglie di plastica non si riescono più a staccare il tappi? Contrariamente a quanto si può pensare, c’è una motivazione ben precisa (e si, c’entra la tutela dell’ambiente). Per prevenire la dispersione nell’ambiente dei tappi delle bottigliette di plastica, dal 2024, per legge, tutti i tappi dovranno restare attaccati alle bottiglie. A stabilirlo è stata l’Unione Europea, con una direttiva emanata nel 2019. Nel dettaglio, ecco quanto si legge nella suddetta direttiva: “Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato, i cui tappi e coperchi sono di plastica, possano essere immessi sul mercato solo se i ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 giugno 2022) Come mai dadinon si riescono più a staccare il? Contrariamente a quanto si può pensare, c’è una motivazione ben precisa (e si, c’entra la tutela dell’ambiente). Per prevenire la dispersione nell’ambiente deidellette di, dal 2024, per legge, tutti idovranno restare attaccati alle. A stabilirlo è stata l’Unione Europea, con una direttiva emanata nel 2019. Nel dettaglio, ecco quanto si legge nella suddetta direttiva: “Gli Stati membri provvedono a che i prodotti dimonouso elencati nella parte C dell’allegato, i cuie coperchi sono di, possano essere immessi sul mercato solo se i ...

