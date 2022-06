Non vedremo più questo simpatico animaletto | la situazione è drammatica (Di lunedì 20 giugno 2022) Il panda rosso, anche detto panda minore, è secondo la Zoological Society of London una delle cento specie di mammiferi a maggiore rischio di estinzione. Negli scorsi anni sembrava che il pericolo per la sopravvivenza di questa specie fosse rientrato, almeno in parte. Ma non è così… Purtroppo abbiamo pochissimi dati su questo piccolo mammifero. Si tratti infatti di un animale sfuggente e parecchio diffidente nei confronti dell’uomo. Per questo è difficile da studiare in natura. Salviamo il panda rosso! (rete) – www.curiosauro.itPanda rosso: un mammifero a forte rischio d’estinzione Gli scienziati dell’Università del Queensland meridionale e del Red Panda Network hanno monitorato dieci panda rossi (Ailurus fulgens) con la telemetria GPS. Il loro fine era quello di documentare la condizione di una specie fragile e in via di estinzione. Per studiare il ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 20 giugno 2022) Il panda rosso, anche detto panda minore, è secondo la Zoological Society of London una delle cento specie di mammiferi a maggiore rischio di estinzione. Negli scorsi anni sembrava che il pericolo per la sopravvivenza di questa specie fosse rientrato, almeno in parte. Ma non è così… Purtroppo abbiamo pochissimi dati supiccolo mammifero. Si tratti infatti di un animale sfuggente e parecchio diffidente nei confronti dell’uomo. Perè difficile da studiare in natura. Salviamo il panda rosso! (rete) – www.curiosauro.itPanda rosso: un mammifero a forte rischio d’estinzione Gli scienziati dell’Università del Queensland meridionale e del Red Panda Network hanno monitorato dieci panda rossi (Ailurus fulgens) con la telemetria GPS. Il loro fine era quello di documentare la condizione di una specie fragile e in via di estinzione. Per studiare il ...

Pubblicità

martaottaviani : @vitalbaa Che brutta battuta, Vitalba. Non c’era bisogno dei condizionatori per rendersi conto del qualunquismo dil… - jrbasket2015 : @FrancescaCphoto @Lino_2701x È impossibile fare mercato in attivo cedendo De Vrij e comprando Bremer…bisogna vedere… - CaroliFiorenzo : @AdamBeneve @CNitore @ele_driver @MrSanfo @_vifa6 @Ivan__soli Vedremo come andrà a finire, per il momento il RdC se… - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ??Marotta: “Da qui si intrecciano sondaggi e trattative. Dobbiamo avere l'ambizione di tentare tutte le squadre, senza aver… - PBorgialli : @il_latinista Non 'in qualche modo', bensì in un modo ben preciso, che, dal momento che il fine NON giustifica i me… -