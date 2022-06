Napoli, Il Mattino: “Cessioni di lusso in casa azzurra” (Di lunedì 20 giugno 2022) Napoli, IL Mattino- Come riporta Il Mattino ad oggi il Napoli con le Cessioni de presunti esuberi potrebbe davvero mettere le mani su tanti Milioni. Ad oggi la squadra di Spalletti sta davvero vivendo un periodo di grande flessione con una ricostruzione che ad oggi pare essere davvero necessaria quanto pericolosa per gli obbiettivi da centrare in questa stagione. Adl alla sua maniera ha davvero voluto sparare alto parlando scudetto, mentre io mister toscano ha parlato della grande difficoltà ad essere protagonisti in questa annata che sta per iniziare e che darà le basi al Napoli del futuro, ma non solo. “Napoli, il tesoretto degli ‘scontenti’ vale ottanta milioni” riporta Il Mattino in prima pagina. L’edizione oggi in edicola del quotidiano si ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 giugno 2022), IL- Come riporta Ilad oggi ilcon lede presunti esuberi potrebbe davvero mettere le mani su tanti Milioni. Ad oggi la squadra di Spalletti sta davvero vivendo un periodo di grande flessione con una ricostruzione che ad oggi pare essere davvero necessaria quanto pericolosa per gli obbiettivi da centrare in questa stagione. Adl alla sua maniera ha davvero voluto sparare alto parlando scudetto, mentre io mister toscano ha parlato della grande difficoltà ad essere protagonisti in questa annata che sta per iniziare e che darà le basi aldel futuro, ma non solo. “, il tesoretto degli ‘scontenti’ vale ottanta milioni” riporta Ilin prima pagina. L’edizione oggi in edicola del quotidiano si ...

Pubblicità

l_honestly : @nili987 @1926_cri Vabbè non ne usciamo?????questa rigidità nel non voler ascoltare??..È difficile capire che questa… - NapoliAddict : PRIMA PAGINA: Il Mattino del 20 Giugno 2022 #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Per sempre Napoli - NapoliAddict : PRIMA PAGINA MATTINO - Napoli, il tesoretto degli 'scontenti' vale ottanta milioni #Napoli #ForzaNapoliSempre… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RASSEGNA - CdS: 'Napoli, avanza Kim', Tuttosport: 'Bis, Bellissimo', Il Mattino: 'Il tesoretto degli 'scontenti' vale o… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - CdS: 'Napoli, avanza Kim', Tuttosport: 'Bis, Bellissimo', Il Mattino: 'Il tesoretto degli 'scontenti' vale o… -