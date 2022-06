Milan, Scaroni: «Non sono preoccupato per i rinnovi di Maldini e Massara» (Di lunedì 20 giugno 2022) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato di alcuni temi di attualità: le dichiarazioni del numero uno rossonero Ai microfoni di Gr Parlamento ha parlato Paolo Scaroni, presidente del Milan. LE PAROLE – «Il cambio di proprietà in questo momento cruciale ha ritardato le cose ma tutto in un clima idilliaco di rapporti. Non mi preoccupo molto del tema rinnovi di Maldini e Massara, non ho il minimo dubbio che si raggiungerà un’intesa per cui questa coppia. sono stati importanti e spero continuino con il Milan in futuro. La mia preoccupazione su questo tema è bassissima». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Paolo, presidente del, ha parlato di alcuni temi di attualità: le dichiarazioni del numero uno rossonero Ai microfoni di Gr Parlamento ha parlato Paolo, presidente del. LE PAROLE – «Il cambio di proprietà in questo momento cruciale ha ritardato le cose ma tutto in un clima idilliaco di rapporti. Non mi preoccupo molto del temadi, non ho il minimo dubbio che si raggiungerà un’intesa per cui questa coppia.stati importanti e spero continuino con ilin futuro. La mia preoccupazione su questo tema è bassissima». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AntoVitiello : #Scaroni: 'Il rinnovo di #Maldini e Massara? Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubb… - sportface2016 : #Milan, #Scaroni: 'Contratto #Maldini-#Massara? Rapporti eccellenti, ci sarà un accordo' - MilanSpazio : Scaroni non ha dubbi, le rivelazioni sul rinnovo di Maldini e la cessione di Leao! - aldoalpegiani : A noi milanisti qualche dubbio viene, un cardinale compra e ha pochi soldi, Maldini e Massara senza contratto, mah - FcInterNewsit : Inter e Milan insieme a Sesto? Scaroni apre: 'Previsto un incontro tra Cardinale e Zhang' -