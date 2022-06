La Russia diventa il primo fornitore di greggio della Cina superando l’Arabia Saudita Gas ancora in rialzo | + 7% rispetto a venerdì

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) Lata ildi petroliosorpassando. Emerge dai dati delle dogane cinesi diffusi oggi e relativi al mese di maggio. Pechino riceveda Mosca con un sconto sensibileai prezzi di mercato (112 dollari al barile la quotazione odierna) poiché le sanzioni occidentali “obbligano” laa rivolgersi verso altri clienti. Il mese scorso laha acquistato 8,4 milioni di tonnellate di petrolio russo, il 28,5% in più di aprile e il 55% in più dell’anno prima. Il valore dei carichi, consegnati per lo più via nave oltre che con l’oleodotto che collega i due paesi, è di quasi 7,5 miliardi di dollari (7,1 miliardi di ...