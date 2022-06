“Isola”, come sta davvero Edoardo Tavassi: interviene la madre (Di lunedì 20 giugno 2022) Edoardo Tavassi è stato vittima di un altro infortunio all’«Isola dei Famosi». Dopo il problema al dente che lo ha costretto ad abbandonare la spiaggia con gli altri naufraghi per qualche giorno, il concorrente, che per tanti meriterebbe di vincere, sta facendo ora i conti con quella che sembra una distorsione al ginocchio. Un fatto serio che potrebbe portarlo ad uscire in anticipo dal seguitissimo programma in onda su Canale 5. (continua a leggere dopo le foto) Nel daytime in onda venerdì 17 giugno 2022 Edoardo Tavassi si è infortunato durante la prova annunciata dallo spirito guida dell’Isola. Ad accorgersi che qualcosa non andava Estefania Bernal che avvicinatasi a lui e rivolgendosi agli altri compagni d’avventura ha esclamato: “Ohi, si è fatto malissimo”. Dopo le parole ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 giugno 2022)è stato vittima di un altro infortunio all’«dei Famosi». Dopo il problema al dente che lo ha costretto ad abbandonare la spiaggia con gli altri naufraghi per qualche giorno, il concorrente, che per tanti meriterebbe di vincere, sta facendo ora i conti con quella che sembra una distorsione al ginocchio. Un fatto serio che potrebbe portarlo ad uscire in anticipo dal seguitissimo programma in onda su Canale 5. (continua a leggere dopo le foto) Nel daytime in onda venerdì 17 giugno 2022si è infortunato durante la prova annunciata dallo spirito guida dell’. Ad accorgersi che qualcosa non andava Estefania Bernal che avvicinatasi a lui e rivolgendosi agli altri compagni d’avventura ha esclamato: “Ohi, si è fatto malissimo”. Dopo le parole ...

