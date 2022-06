Pubblicità

AlexBazzaro : Giavazzi, il consigliere economico di Palazzo Chigi, critica la politica economica della Bce. Due giorni fa quando… - reportrai3 : Dalle chat di Palamara emergeva che centinaia di magistrati chiamassero o scrivessero abitualmente all’ex consiglie… - AndreaVenanzoni : Dicono: i quesiti erano troppo 'tecnici' (vabbè...), la gente non li capisce, li percepisce come troppo distanti e… - espressione24 : AVEZZANO – «L’opposizione è assolutamente compatta, forze civiche comprese, fatta eccezione per il consigliere comu… - PaoloLeChat : @roby_mazz È un consigliere del pd che voleva appunto prenderlo per il culo, immagino... -

Globalist.it

'Non vorremmo che anche in questo caso quindi si possa trattare dell'ennesima promessa da parte di Regione, come sono ormai abituati a fare'. Cosi' ilregionale lombardoMovimento 5 Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, a seguito della pubblicazione della delibera sui fondi da destinare al rifacimentoquartiere popolare di via Bolla ...Ilpresidente ucraino Volodymyr Zelensky vede i segnali della sconfitta russa. Mykhailo Podolyak, politico, giornalista e negoziatore ucraino, in un tweet ha paragonato la situazione in ... Il consigliere del Pd offre una maglietta di Putin a Salvini ma… Missione compiuta. La Ternana potrà acquistare il terreno dove far sorgere il centro sportivo. È arrivata oggi pomeriggio, nella seduta del consiglio comunale di Terni, la ratifica alla delibera che ...Una guerra interna che non piace al garante del Movimento: «così ci biodegradiamo in tempi record», si sarebbe sfogato il fondatore dei 5 Stelle. Che potrebbe essere trovata nel cosiddetto principio d ...