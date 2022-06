Ignazio Moser, i ladri gli portano via metà del volante dell’auto: “Poi sono arrivato e sono scappati” (Di lunedì 20 giugno 2022) I ladri sono tornati a trovare Ignazio Moser e se lui non li avesse sorpresi in flagrante il danno sarebbe stato maggiore. E’ stato lui stesso a raccontare quanto accaduto nelle sue storie di Insragram, mostrando il vetro dell’auto in frantumi e il danno fatto dai malviventi: “I miei cari amici ladri sono tornati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, poi sono arrivato e sono scappati. Non li ho visti ma penso che sia andata così”, ha spiegato il fidanzato di Cecilia Rodriguez, parlando dal garage. Quindi ha ironizzato: “Allora io dico visto che mi avete ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Itornati a trovaree se lui non li avesse sorpresi in flagrante il danno sarebbe stato maggiore. E’ stato lui stesso a raccontare quanto accaduto nelle sue storie di Insragram, mostrando il vetroin frantumi e il danno fatto dai malviventi: “I miei cari amicitornati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il, poi. Non li ho visti ma penso che sia andata così”, ha spiegato il fidanzato di Cecilia Rodriguez, parlando dal garage. Quindi ha ironizzato: “Allora io dico visto che mi avete ...

