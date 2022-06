Golf, US Open 2022: Matt Fitzpatrick campione con enorme merito davanti a Zalatoris e Scheffler. 14° Guido Migliozzi in rimonta (Di lunedì 20 giugno 2022) Si è appena conclusa una magnifica lotta a tre per il successo finale allo US Open. A prevalere è Matthew Fitzpatrick, per tutti Matt, che diventa il primo inglese a conquistare un Major da Danny Willett al Masters 2016. Non solo: diventa il secondo giocatore, dopo Jack Nicklaus, a vincere sullo stesso percorso US Amateur e US Open, accoppiata riuscita ora 13 volte nella storia. Per il ventisettenne di Sheffield (-2 di giornata e -6 totale, 68 70 68 68) non c’è solo questo primo successo Major senza aver mai vinto prima sul PGA Tour (ma sul circuito europeo aveva trionfato sette volte): arriva, infatti, anche l’ingresso, per la prima volta in carriera, nei migliori 10 del mondo. Una lotta accesasi soprattutto nelle seconde nove buche, con Fitzpatrick, Scottie Scheffler ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Si è appena conclusa una magnifica lotta a tre per il successo finale allo US. A prevalere èhew, per tutti, che diventa il primo inglese a conquistare un Major da Danny Willett al Masters 2016. Non solo: diventa il secondo giocatore, dopo Jack Nicklaus, a vincere sullo stesso percorso US Amateur e US, accoppiata riuscita ora 13 volte nella storia. Per il ventisettenne di Sheffield (-2 di giornata e -6 totale, 68 70 68 68) non c’è solo questo primo successo Major senza aver mai vinto prima sul PGA Tour (ma sul circuito europeo aveva trionfato sette volte): arriva, infatti, anche l’ingresso, per la prima volta in carriera, nei migliori 10 del mondo. Una lotta accesasi soprattutto nelle seconde nove buche, con, Scottie...

