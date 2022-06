(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Il risultato delle elezioni legislative, che lo priva della maggioranza assoluta, è “una” per il presidente francese Emmanuel, “ma èdire che il paese è ingovernabile”. A dirlo all’Adnkronos è il politologo francese Jean Yves, direttore dell”Observatoire des radicalités politiques’ della Fondazione Jean Jaures. “Quello che è certo – commenta – è che il Presidente dovrà modificare il suo modo di governare, mettendosi di più alla ricerca del compromesso e dell’ascolto del paese”. “E’ probabile – afferma– che la maggioranza presidenziale cercherà delle alleanze a destra, dalla parte del partito Les Republicains, e, di volta in volta, con i socialdemocratici e i centristi”. “Se gli avversari diescono vincitori dallo ...

Pubblicità

SLN_Magazine : Elezioni Francia, Camus: 'Astensione? Ceti popolari e immigrati poco coinvolti'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - jeanYvesCamus1 : Elezioni Francia, Camus: 'Astensione? Ceti popolari e immigrati poco coinvolti' - -

Adnkronos

Ne è sicuro Jean - Yves, politologo esperto di destre estreme, che spiega all'HuffPost come il deludente risultato del Rassembelment National al primo turno delle legislative in realtà debba ..."La sinistra unita ha ottenuto una performance molto buona", "la maggioranza presidenziale avrà effettivamente delle difficoltà a ottenere la maggioranza assoluta", dice ancora, dopo il ... Francia, Camus: "Sconfitta per Macron, ma prematuro prevedere ingovernabilità" Nessuno di noi conosceva la Francia. Prima dell'indipendenza ... "Città senza pittoresco, senza vegetazione e senz'anima" scriveva ne La peste Albert Camus, anche lui pied noir dei rioni poveri, ma ...13 giugno 2022 a. a. a. Roma, 13 giu. “Offrire l'idea di poter contendere lo spazio del governo -aggiunge- e sottrarlo a Macron e, ancora di più alla Le Pen, ha certamente premiato. La scelta intellig ...