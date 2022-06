Eto’o, 22 mesi di condanna per frode fiscale: pagherà una ricca multa (Di lunedì 20 giugno 2022) Samuel Eto’o condannato in Spagna per frode fiscale. L’ex attaccante camerunense costretto a pagare una salata multa Guai per Samuel Eto’o. L’ex attaccante camerunense è stato infatti condannato a ben 22 mesi di carcere per frode fiscale, a causa di quasi 4 milioni nascosti al Fisco tra il 2006 e il 2009. Il giocatore non finirà comunque materialmente dietro le sbarre, ma pagherà una salata multa di 1,8 milioni di euro. 900.000 euro, invece, la cifra che dovrà rimborsare il suo agente Jose Maria Mesalles (condannato invece a un anno di reclusione). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Samuelto in Spagna per. L’ex attaccante camerunense costretto a pagare una salataGuai per Samuel. L’ex attaccante camerunense è stato infattito a ben 22di carcere per, a causa di quasi 4 milioni nascosti al Fisco tra il 2006 e il 2009. Il giocatore non finirà comunque materialmente dietro le sbarre, mauna salatadi 1,8 milioni di euro. 900.000 euro, invece, la cifra che dovrà rimborsare il suo agente Jose Maria Mesalles (to invece a un anno di reclusione). L'articolo proviene da Calcio News 24.

