Elisabetta Canalis atleta di kickboxing: la prima vittoria sul ring dell’ex velina (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu – Elisabetta Canalis fa kickboxing, e vince pure. La notizia è riportata anche da SkyTg24. Elisabetta Canalis e il kickboxing Se la Canalis sarà o meno campionessa di kickboxing lo dirà il tempo, ci viene da dire. Ma è in realtà una provocazione. Primo perché l’ex-velina era al suo esordio assoluto nella disciplina. E poi perché l’avversaria era Rachele Muratori, modella, era anch’ella al suo esordio assoluto nella lotta a calci e pugni. Insomma, niente di chissà quanto probante, anche considerando l’età della Canalis (ma non della Muratori, giovanissima di 21 anni). Comunque, l’incontro avviene nel contesto del The Night of Kick and Punch, nella Reggia di Venaria Reale, vicino Torino. Alla sua 12esima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu –fa, e vince pure. La notizia è riportata anche da SkyTg24.e ilSe lasarà o meno campionessa dilo dirà il tempo, ci viene da dire. Ma è in realtà una provocazione. Primo perché l’ex-era al suo esordio assoluto nella disciplina. E poi perché l’avversaria era Rachele Muratori, modella, era anch’ella al suo esordio assoluto nella lotta a calci e pugni. Insomma, niente di chissà quanto probante, anche considerando l’età della(ma non della Muratori, giovanissima di 21 anni). Comunque, l’incontro avviene nel contesto del The Night of Kick and Punch, nella Reggia di Venaria Reale, vicino Torino. Alla sua 12esima ...

