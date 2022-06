Pubblicità

stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull’economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un’impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - MediasetTgcom24 : Covid, impennata di contagi: +51% in una settimana #covid #ministerodellasalute #italia #6-12giugno - Gilda21953339 : RT @marcheffe: @intuslegens Io ho sempre i miei dubbi che sia vero. Questa impennata di vips col covid e tutti con Variante aggressiva mi p… - cala_l_asso : RT @marcheffe: @intuslegens Io ho sempre i miei dubbi che sia vero. Questa impennata di vips col covid e tutti con Variante aggressiva mi p… - casino90210 : RT @marcheffe: @intuslegens Io ho sempre i miei dubbi che sia vero. Questa impennata di vips col covid e tutti con Variante aggressiva mi p… -

TGCOM

Balzo significativo, la scorsa settimana, dei contagi dain Italia, mentre calano i decessi: sono stati quasi 75mila in più i nuovi casi rispetto alla ... L'conferma l'ormai forte ...commenta Balzo significativo, la scorsa settimana, dei contagi dain Italia, mentre calano i decessi: rispetto ai sette giorni precedenti i casi nuovi sono stati quasi 75mila in più (+51,89%). Dall'analisi dei bollettini quotidiani del ministero della Salute ... Covid, impennata di contagi: +51% in una settimana Dall'analisi dei bollettini quotidiani del ministero della Salute emerge al contempo come stiano calando i decessi ...Roma, 20 giu. (askanews) - Balzo significativo, la scorsa settimana, dei contagi da Covid in Italia, mentre calano i decessi: sono stati quasi 75mila in più i nuovi casi rispetto alla precedente. È qu ...