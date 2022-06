Come potrebbe evolvere la guerra in Ucraina (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo aver assistito al fallimento dell’ambizioso ma mal concepito A, e cioè l’invasione multifronte dell’Ucraina con tanto di cattura della capitale, la Russia ha ricalibrato al ribasso gli obiettivi e portato avanti un più morigerato piano B, mirante alla costruzione di un continuum territoriale tra Crimea e Donbas e alla sua securizzazione. La concentrazione di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo aver assistito al fallimento dell’ambizioso ma mal concepito A, e cioè l’invasione multifronte dell’con tanto di cattura della capitale, la Russia ha ricalibrato al ribasso gli obiettivi e portato avanti un più morigerato piano B, mirante alla costruzione di un continuum territoriale tra Crimea e Donbas e alla sua securizzazione. La concentrazione di InsideOver.

