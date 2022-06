Claudio Baglioni, spunta la presunta ‘amante’: è famosissima in tutta Italia | Ecco la verità (Di lunedì 20 giugno 2022) Claudio Baglioni spunta il retroscena sulla presunta amante del cantante: sarà effettivamente così? Ecco i dettagli della vicenda I suoi brani rappresentano la colonna sonora portante di moltissime coppie che hanno coronato il loro sogno d’amore: stiamo parlando di lui, Claudio Baglioni. Tra i brani di maggior successo possiamo ricordare Mille giorni di te e di me, Strada facendo, Avrai, E tu, Tu come stai e Amore Bello. Oggi è venuta fuori una presunta “amante” del cantante, ma sarà davvero così o sono solo dicerie? curiosità (foto web)Nel corso della sua brillante carriera, Claudio Baglioni ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti portando la vendita di circa 60 milioni di dischi. I premi che gli ... Leggi su kronic (Di lunedì 20 giugno 2022)il retroscena sullaamante del cantante: sarà effettivamente così?i dettagli della vicenda I suoi brani rappresentano la colonna sonora portante di moltissime coppie che hanno coronato il loro sogno d’amore: stiamo parlando di lui,. Tra i brani di maggior successo possiamo ricordare Mille giorni di te e di me, Strada facendo, Avrai, E tu, Tu come stai e Amore Bello. Oggi è venuta fuori una“amante” del cantante, ma sarà davvero così o sono solo dicerie? curiosità (foto web)Nel corso della sua brillante carriera,ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti portando la vendita di circa 60 milioni di dischi. I premi che gli ...

trash_italiano : Secondo voci di corridoio ci sarebbe un flirt in corso tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni. [Il Messaggero] - trash_italiano : Fonti certe hanno smentito i rumors su Virginia Raffaele e Claudio Baglioni: 'è una fake news, sono molto amici, si… - lsannaofficial : @GrowingUpItalia Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Negramaro - giorgiobigi1 : Claudio Baglioni - E tu (con testo) - Kaiser__Franz : @Claudette__ Alice - Per Elisa Decibel - Vivo da re Elisa - Luce (ma solo perché non vale Labyrinth) Claudio Bagli… -