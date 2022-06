Cgil Roma Sud: il 25 giugno Pride ad Albano Laziale (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma – “Dopo la parata di Roma dell’11 giugno, il Pride raggiungerà Albano Laziale il 25 giugno, alle ore 15. Aderiamo alla manifestazione e torneremo con le nostre bandiere a manifestare al fianco della comunità Lgbtqi+ per rivendicare i diritti che ancora faticano a essere riconosciuti, a partire dalla libertà di autodeterminarsi per chi si è, a prescindere dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale e affettivo”. Così, in una nota, la Cgil di Roma sud Pomezia Castelli. “Le persone Lgbtqi+ – continua la nota – sono oggetto di discriminazione, pregiudizio e stigma nei contesti i più vari – la famiglia, la scuola, il posto di lavoro – o nella ricerca di un lavoro.” “Per questo siamo certi che la tutela di queste persone passi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022)– “Dopo la parata didell’11, ilraggiungeràil 25, alle ore 15. Aderiamo alla manifestazione e torneremo con le nostre bandiere a manifestare al fianco della comunità Lgbtqi+ per rivendicare i diritti che ancora faticano a essere riconosciuti, a partire dalla libertà di autodeterminarsi per chi si è, a prescindere dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale e affettivo”. Così, in una nota, ladisud Pomezia Castelli. “Le persone Lgbtqi+ – continua la nota – sono oggetto di discriminazione, pregiudizio e stigma nei contesti i più vari – la famiglia, la scuola, il posto di lavoro – o nella ricerca di un lavoro.” “Per questo siamo certi che la tutela di queste persone passi ...

