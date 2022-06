Carceri | disordini a Bergamo | agente ferito con una lametta

Pubblicità

InfoSippe : RT @SippeNazionale: ?? Continuano le aggressioni, i disordini all’interno delle carceri italiane. Situazione giunta al limite”. A dichiararl… - SippeNazionale : ?? Continuano le aggressioni, i disordini all’interno delle carceri italiane. Situazione giunta al limite”. A dichia… - DepasqualeSippe : ?? “Continuano le aggressioni, i disordini all’interno delle carceri italiane. Situazione giunta al limite”. A dichi… -

sono stati registrati ieri sera in due sezioni del carcere di Bergamo. Secondo quanto riferito, un agente della Polizia penitenziaria è stato ferito con una lametta ed è stato portato in ......Sembra davvero non esservi pace per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio nelle... Durante i violenti, il Comandante di Reparto ha accusato un malore per il quale è stato ...Disordini sono stati registrati ieri sera in due sezioni del carcere di Bergamo. Secondo quanto riferito, un agente della Polizia penitenziaria è stato ferito con una lametta ed è stato portato in osp ...Il Segretario Regionale del sindacato di Polizia Penitenziaria denuncia le gravi carenze di organico che comportano turni massacranti.