Call of Duty Warzone Mobile: trapelato un gameplay completo (Di lunedì 20 giugno 2022) Recentemente è trapelato online un gameplay che permette di assistere ad un match completo di Call of Duty Warzone Mobile Ormai è passato un po’ di tempo dall’annuncio di Call of Duty Warzone Mobile, ma per il momento Activision non ha condiviso con il pubblico molte informazioni riguardo il progetto. Il titolo attualmente è ancora in fase di test, ma alcuni giocatori hanno avuto la possibilità di provarlo grazie all’alpha su invito. Ai partecipanti di questa anteprima è stato vietato di pubblicare online qualsiasi immagine o video del gioco, ma ovviamente in questi casi c’è sempre qualche giocatore che fa orecchie da mercante. Recentemente infatti è trapelato online un ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 giugno 2022) Recentemente èonline unche permette di assistere ad un matchdiofOrmai è passato un po’ di tempo dall’annuncio diof, ma per il momento Activision non ha condiviso con il pubblico molte informazioni riguardo il progetto. Il titolo attualmente è ancora in fase di test, ma alcuni giocatori hanno avuto la possibilità di provarlo grazie all’alpha su invito. Ai partecipanti di questa anteprima è stato vietato di pubblicare online qualsiasi immagine o video del gioco, ma ovviamente in questi casi c’è sempre qualche giocatore che fa orecchie da mercante. Recentemente infatti èonline un ...

Pubblicità

Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone: Mercenaries of Fortune arriva il 22 giugno! - hobby_consolas : Filtrado gameplay de una partida entera de Call of Duty Warzone Mobile - overplaybr2 : Temporada 4 de Call of Duty Vanguard e Warzone recebe novo trailer - Grorime : CALL OF DUTY VANGUARD FR #2 - Polina Petrova - CODgamesIT : Apri la sezione Redemption Center nel menù iniziale di Call of Duty Mobile Inserisci il tuo ID utente (o UID) che… -