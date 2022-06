Calenda si mette in proprio: «A settembre nasce il terzo polo». Il suo ispiratore è lo sconfitto Macron (Di lunedì 20 giugno 2022) È il turno di Carlo Calenda. Ritenta lui laddove tanti in precedenza hanno fallito: realizzare un centro distinto e distante dai due poli lasciati in eredità dalla seconda Repubblica. «A Milano, a settembre – racconta al Foglio, che gli ha dedicato una paginata shakerando pubblico e privato – faremo la convention programmatica del nuovo polo». Nel frattempo, ha riempito le pareti della sede di Azione di foto di nomi illustri del passato, politici e non, da Winston Churchill ad Hanna Arendt, passando per Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. È il pantheon personale di Calenda, che – ma solo per divertissement – ha pure consegnato al giornale di Cerasa una personalissima lista di ministri del prossimo governo… Draghi. Avete letto bene: obiettivo del leader di Azione non è tanto arrivare a Palazzo Chigi quanto lasciarvi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) È il turno di Carlo. Ritenta lui laddove tanti in precedenza hanno fallito: realizzare un centro distinto e distante dai due poli lasciati in eredità dalla seconda Repubblica. «A Milano, a– racconta al Foglio, che gli ha dedicato una paginata shakerando pubblico e privato – faremo la convention programmatica del nuovo». Nel frattempo, ha riempito le pareti della sede di Azione di foto di nomi illustri del passato, politici e non, da Winston Churchill ad Hanna Arendt, passando per Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. È il pantheon personale di, che – ma solo per divertissement – ha pure consegnato al giornale di Cerasa una personalissima lista di ministri del prossimo governo… Draghi. Avete letto bene: obiettivo del leader di Azione non è tanto arrivare a Palazzo Chigi quanto lasciarvi ...

