“BALLANDO CON LE STELLE TALENT DELL’ANNO!”: MILLY CARLUCCI FESTEGGIA IL BUBINO D’ORO (Di lunedì 20 giugno 2022) BALLANDO con le STELLE ha vinto il BUBINO D’ORO 2022 come miglior TALENT. MILLY CARLUCCI FESTEGGIA a Marcianise, seconda tappa di BALLANDO on the Road, il TALENT itinerante che va alla scoperta di appassionati di ballo e nuovi maestri da lanciare nello show di Rai1. Con il 37,28% delle preferenze, BALLANDO con le STELLE ha conquistato il podio più alto. Medaglia d’argento per Amici, il TALENT di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, che ha raccolto il 34,91% dei voti. Chiude il podio Carlo Conti con il suo Tale e Quale Show (17,46%). MILLY CARLUCCI ringrazia per il BUBINO D’ORO. Al suo ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 20 giugno 2022)con leha vinto il2022 come migliora Marcianise, seconda tappa dion the Road, ilitinerante che va alla scoperta di appassionati di ballo e nuovi maestri da lanciare nello show di Rai1. Con il 37,28% delle preferenze,con leha conquistato il podio più alto. Medaglia d’argento per Amici, ildi Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, che ha raccolto il 34,91% dei voti. Chiude il podio Carlo Conti con il suo Tale e Quale Show (17,46%).ringrazia per il. Al suo ...

Pubblicità

pietroraffa : Giletti:'Oggi ribadiresti che il Cremlino è un palazzo di m...?'. #Sallusti:'Assolutamente sì. Sono contento che h… - luciamarzocchi : Se mi chiedono come mi sono preparata per la maturità rispondo ballando tananai e le canzoni di natale in cucina co… - bubinoblog : 'BALLANDO CON LE STELLE TALENT DELL'ANNO!': MILLY CARLUCCI FESTEGGIA IL BUBINO D'ORO - Lanatweet2 : RT @Nisida789: Quel sottile confine tra femminismo e misandria per cui si gioisce della presunta e alquanto fantasiosa gelosia di un uomo a… - jebsonoijeru : RT @Nisida789: Quel sottile confine tra femminismo e misandria per cui si gioisce della presunta e alquanto fantasiosa gelosia di un uomo a… -